Пенсионерка из Лучегорска перевела мошенникам более 170 тысяч рублей

В Лучегорске 77-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 170 тысяч рублей. Они ей представились сотрудниками крупной инвестиционной компании и сообщили о якобы открытом на ее имя брокерском счете, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Мошенники объяснили, что с помощью этого счета можно получать иностранную валюту, но для этого нужно вывести деньги оттуда на подконтрольные сбережения, якобы это необходимо во избежание начисления процентов и пени.
В итоге на протяжении нескольких дней аферисты поддерживали связь с потерпевшей с помощью видеозвонков в мессенджере, «помогая» ей выводить деньги. Так, женщина перевела более 170 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела о мошенничестве и возмещение причиненного пенсионерке ущерба на контроле в прокуратуре.
Также «Комсомолка» писала, что в Приморье мошенники чаще всего представляются полицейскими. Помимо этого, аферисты любят брать на себя роль сотрудников ФСБ, РКН.