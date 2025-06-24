Два БПЛА сбили над Московской областью

Два дрона были сбиты на подлете к Москве.
Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами. В этих районах никто не пострадал», — говорится в сообщении Воробьева в официальном telegram-канале.
Двух человек госпитализировали после падения БПЛА в Красногорске Московской области. Мужчина получил осколочные ранения, а беременную женщину увезли в больницу с острой реакцией на стресс.