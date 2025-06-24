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Два БПЛА сбили над Московской областью

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Два дрона были сбиты на подлете к Москве.

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами. В этих районах никто не пострадал», — говорится в сообщении Воробьева в официальном telegram-канале.

Двух человек госпитализировали после падения БПЛА в Красногорске Московской области. Мужчина получил осколочные ранения, а беременную женщину увезли в больницу с острой реакцией на стресс.

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