Воробьёв: беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Красногорске

Беспилотный летательный аппарат попал многоэтажный в жилой дом в Красногорске, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он рассказал, что в результате попадания беспилотника в квартире, расположенной на 17-м этаже, произошло возгорание. В настоящее время оно ликвидировано. Пожар охватил площадь 20 квадратных метров.
«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома», — написал Воробьёв в Telegram.
По словам губернатора, пострадали два человека. 34-летний мужчина получил осколочные ранения, также из-за «острой реакции на стресс» была доставлена в медучреждение беременная женщина.
«Пострадало два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — говорится в публикации.
Воробьёв отметил, что власти сделают всё необходимое для восстановления квартиры, в которой произошло возгорание.
«Ещё два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах никто не пострадал», — добавил он.
Ранее Воробьёв заявил, что из-за атаки беспилотного летательно аппарата Вооружённых сил Украины пострадала женщина. По его словам, дрон упал на территории садового некоммерческого товарищества.