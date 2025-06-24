Воробьёв: беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Красногорске

«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома», — написал Воробьёв в Telegram.