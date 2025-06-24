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Посол РФ в Боготе раскрыл, как Украина вербует наемников в Колумбии

Украинские структуры ведут вербовку наемников в Колумбии, используя в том числе дипломатические миссии. Об этом сообщил глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе.

Украина вербует наемников через дипмиссии.

Украинские структуры ведут вербовку наемников в Колумбии, используя в том числе дипломатические миссии. Об этом сообщил глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе.

«Украинские структуры ведут такую деятельность через разные каналы, в том числе и через дипмиссии. Это никак не укладывается в положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявил Тавдумадзе в беседе с РИА Новости.

Дипломат также сообщил, что для привлечения колумбийцев на сторону Украины используются обещания высоких зарплат и равных с украинскими военнослужащими условий. Однако, по его данным, реальное положение иностранных наемников значительно хуже: южноамериканцы сталкиваются с неуважительным отношением в ВСУ.

Ранее посольство России в Боготе сообщало о многочисленных обращениях граждан Колумбии с просьбами разыскать родственников, воевавших в рядах ВСУ, а также о случаях отказа колумбийских наемников выполнять боевые задачи из-за тяжелых условий. По данным дипмиссии, число погибших колумбийцев на Украине может достигать 70−80 человек, а в марте 2025 года в Боготе прошел протест родственников наемников с требованием раскрыть информацию о судьбе их близких.