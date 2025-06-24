Посол РФ в Боготе раскрыл, как Украина вербует наемников в Колумбии

Ранее посольство России в Боготе сообщало о многочисленных обращениях граждан Колумбии с просьбами разыскать родственников, воевавших в рядах ВСУ, а также о случаях отказа колумбийских наемников выполнять боевые задачи из-за тяжелых условий. По данным дипмиссии, число погибших колумбийцев на Украине может достигать 70−80 человек, а в марте 2025 года в Боготе прошел протест родственников наемников с требованием раскрыть информацию о судьбе их близких.