Новый эпизод взятки у Тимура Иванова связан с поставками горошка, огурцов и томатов

В отношении Тимура Иванова было возбуждено два уголовных дела. Первое — о растрате более 216 млн рублей — связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». По нему, кроме Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, проходили бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали, а материалы в их отношении выделили в отдельное производство. Ожидается, что суд по этому делу огласит приговор 3 или 4 июля.