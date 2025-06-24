Новый эпизод взятки у Тимура Иванова связан с поставками горошка, огурцов и томатов

«В новом эпизоде [взятки] коррупционного дела Иванова речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом “Русское село” на российские прилавки таких овощных консервов, как горошек, огурцы, томаты, а также томатная паста», — сказал собеседник агентства.
По его словам, позиция фигурантов дела о частично погашенном займе и выплате «Русским селом» процентов по нему не смогла убедить следствие в том, что новый эпизод в коррупционном деле Иванова и предполагаемого взяткодателя «имеет отношение исключительно к предпринимательской деятельности».
Как установило следствие, способом дачи взятки Иванову стало предоставление тульским ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере свыше 122 млн рублей сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс “Русское село”, учредителем которого является Сергей Бородин.
Также предметом взятки Иванову следствие считает уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей, которые на расчетный счет компании внес сам учредитель агрокомплекса. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием Бородин дал показания на Иванова по новому эпизоду. После возбуждения уголовного дела против Иванова и Фомина компания «Проопт» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о расторжении договора с «Русским селом».
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности одной из компаний Бородина является переработка и консервирование овощей и грибов. За прошлый год прибыль этой компании составила более 7,3 млн рублей, а выручка — более 166 млн рублей.
Об уголовных делах
В отношении Тимура Иванова было возбуждено два уголовных дела. Первое — о растрате более 216 млн рублей — связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». По нему, кроме Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, проходили бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали, а материалы в их отношении выделили в отдельное производство. Ожидается, что суд по этому делу огласит приговор 3 или 4 июля.
В рамках второго дела Иванову вменяется получение двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Бородин и предприниматель Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают с СК.
По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.
В ходе предварительного следствия установлено, что Иванов, другие фигуранты и неустановленные лица с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» Фомина и иных неустановленных представителей этой коммерческой организации и неустановленных представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.