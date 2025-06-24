Стало известно о пострадавших в результате падения обломков дрона на жилой дом в Красногорске

«Пострадало два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», — написал Воробьёв.