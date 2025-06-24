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Беспилотник попал в многоэтажку в Красногорске, пострадали два человека

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 24 июня, сообщил, что этой ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения, вызвав пожар в квартире на 17-м этаже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 24 июня, сообщил, что этой ночью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения, вызвав пожар в квартире на 17-м этаже.

— Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, из здания было эвакуировано около 100 человек, включая 30 детей. Все жители самостоятельно покинули дом.

В результате инцидента пострадали два человека: 34-летний мужчина получил осколочные ранения руки и ноги и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Также была госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе с острой реакцией на стресс.

Воробьев также сообщил, что глава муниципалитета находится на месте для оказания оперативной помощи, и власти примут необходимые меры для восстановления поврежденной квартиры.

Кроме того, по словам губернатора, еще два беспилотника были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах обошлось без пострадавших.

Кроме того, МО РФ сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской и Брянской областей. Согласно сообщению ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили пять беспилотников над Курской областью и четыре — над Брянской областью.

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