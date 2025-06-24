Беспилотник попал в многоэтажку в Красногорске, пострадали два человека

Кроме того, МО РФ сообщило об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской и Брянской областей. Согласно сообщению ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили пять беспилотников над Курской областью и четыре — над Брянской областью.