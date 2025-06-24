Медведя-людоеда застрелили под Южно-Сахалинском

Под Южно-Сахалинском застрелили медведя-людоеда. Об этом сообщает Amur Mash.
Вчера возле памятника «Три оленя» погибли двое мужчин. Они вышли в лес всего в 50 метрах от дороги и столкнулись с хищником. Один из них получил серьезные укусы, а зверь даже пытался его зарыть.
Позже медведь скрылся, но на следующий день вернулся на то же место, где его встретили охотоведы. Сейчас специалисты проводят экспертизу: выясняют возраст животного, состояние его здоровья и содержимое желудка, чтобы установить, был ли он виновником нападения. Не исключено, что речь идет о двух разных медведях.
Ранее в Карелии застрелили медведя, который выходил на улицы города.
Ранее.