Агрессивного медведя, задравшего двух человек на Сахалине, застрелили. Видео

В ведомстве уточнили, что после нападения животное скрылось в лесу, однако затем вновь появилось на месте происшествия. Охотники оказались к этому готовы и поджидали зверя. Тело убитого отправили на экспертизу для выяснения причин его агрессивного поведения и состояния здоровья.