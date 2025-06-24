Возле военной базы Эт-Таджи к северу от Багдада произошел взрыв

В районе иракской военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от Багдада, прогремел взрыв. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, причиной происшествия, предположительно, стал удар неизвестного беспилотного летательного аппарата.
На территории базы, где размещены американские военнослужащие, зафиксированы повреждения инфраструктуры. В частности, пострадала радиолокационная установка и оборудование, связанное с электрообеспечением.
Официальные комментарии от военных ведомств пока не поступали, подробности инцидента уточняются.
Ранее взрывы произошли в столице Ирана. Речь идёт о нескольких мощных взрывах. Предположительно, в городе работала система ПВО.