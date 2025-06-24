На руднике в Хабаровском крае погиб студент-практикант

Трагический инцидент произошел на руднике Молодежный в Солнечном районе Хабаровского края, где в результате обрушения горной породы погиб 23-летний студент, проходивший производственную практику. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, молодого человека оперативно доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось.
«За минувшие сутки в регионе произошла одна ЧС: обрушение горной породы на руднике в Солнечном районе, погиб один человек», — сообщило ведомство.
Прокуратура Солнечного района уже начала проверку соблюдения требований охраны труда на предприятии «Оловянная рудная компания», где произошло ЧП. На место происшествия выехал прокурор Павел Иванов для координации действий правоохранительных органов.
Параллельно Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Особое внимание будет уделено условиям прохождения производственной практики и соблюдению мер безопасности на опасном производственном объекте.
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