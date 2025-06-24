На руднике в Хабаровском крае погиб студент-практикант

Трагический инцидент произошел на руднике Молодежный в Солнечном районе Хабаровского края, где в результате обрушения горной породы погиб 23-летний студент, проходивший производственную практику. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, молодого человека оперативно доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось.