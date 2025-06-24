В Иркутске и районе пять детей пострадали в авариях за неделю с 16 по 22 июня

Сейчас по каждому из случаев проводится проверка, прокуратура поставила ситуацию на контроль. Родителей просят следить за досугом своих детей, следует напомнить о правилах дорожного движения и о том, где разрешено кататься на самокатах, велосипедах. Мототехника остается под запретом до получения водительского удостоверения.