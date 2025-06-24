В Иркутске и районе пять детей пострадали в авариях за неделю с 16 по 22 июня

В Иркутске и районе за прошедшую неделю в авариях пострадали пять детей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, первое ДТП произошло 17 июня во дворе на бульваре Постышева. 50-летний водитель за рулем «Хонды Фит» сбил 5-летнего ребенка, врачи диагностировали ушиб ноги.
В этот же день на Трактовой «Хонда Партнер» наехала на 15-летнегого подростка, передвигавшегося на электросамокате, пострадавшего доставили в больницу на карете скорой помощи.
— Вечером 19 июня под колеса «Тойоты Короны» попал 7-летний мальчик, которые ехал по дороге на механическом самокате. Ребенок получил различные травмы. Спустя два дня в Пивоварихе 14-летний школьник за рулем мотоцикла «Нибби» врезался в «УАЗ 3303», подростка доставили в больницу. 22 июня 47-летний водитель сбил 17-летнего парня на улице Красноярской, — сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас по каждому из случаев проводится проверка, прокуратура поставила ситуацию на контроль. Родителей просят следить за досугом своих детей, следует напомнить о правилах дорожного движения и о том, где разрешено кататься на самокатах, велосипедах. Мототехника остается под запретом до получения водительского удостоверения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе в аварии пострадали водитель электровелосипеда и его 15-летняя дочь.