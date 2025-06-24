ВСУ уничтожили сотни жилых домов в Брянской области

«Все, что касается ущерба: если вдруг дом уничтожен, а таких у нас сегодня 504 дома на приграничье, то есть мы пока с областного бюджета [выделяем деньги]. Жители получают деньги и приобретают жилье. И в этом районе приобретают, и в других районах на территории Брянской области», — заявил Богомаз в ходе форума. Его слова передает РИА Новости. Граждане, которые пострадали от ударов ВСУ, получают от региональных властей по 84 тысячи рублей за один квадратный метр, уточнил губернатор.