В Хабаровском крае подросток на мотоцикле сбил пешехода

В результате аварии пострадали оба комсомольчанина, их госпитализировали. В момент ДТП на одежде пострадавшего мужчины не было светоотражающих элементов. У юного мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение. У него взяли анализы для химико-токсикологического исследования.