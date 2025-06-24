В Хабаровском крае подросток на мотоцикле сбил пешехода

Инцидент произошел поздно вечером 23 июня. Подросток, управляя мотоциклом Suzuki, наехал на 33-летнего пешехода. Мужчина двигался по проезжей части вдоль обочины навстречу транспортным средствам, не собираясь переходить дорогу.
В результате аварии пострадали оба комсомольчанина, их госпитализировали. В момент ДТП на одежде пострадавшего мужчины не было светоотражающих элементов. У юного мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение. У него взяли анализы для химико-токсикологического исследования.
Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности.