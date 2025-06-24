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В Хабаровском крае подросток на мотоцикле сбил пешехода

В Комсомольске-на-Амуре 16-летний водитель мотоцикла сбил пешехода. Оба участника дорожного движения пострадали, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел поздно вечером 23 июня. Подросток, управляя мотоциклом Suzuki, наехал на 33-летнего пешехода. Мужчина двигался по проезжей части вдоль обочины навстречу транспортным средствам, не собираясь переходить дорогу.

В результате аварии пострадали оба комсомольчанина, их госпитализировали. В момент ДТП на одежде пострадавшего мужчины не было светоотражающих элементов. У юного мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение. У него взяли анализы для химико-токсикологического исследования.

Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности.