Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота

Семьи трёх человек, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием электромобиля Tesla Model S 2024 года, подали в суд на производителя.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По предварительной информации, жертвами стали супруги и их дочь, а причиной трагедии стала, как утверждается, конструкция автомобиля, сочетающая в себе высокий уровень риска и недостаточную надёжность. В сентябре прошлого года транспортное средство потеряло управление, выехало за пределы своей полосы и не задействовало систему экстренного торможения, в результате чего произошло столкновение с бетонной опорой моста.
Иск подан в федеральный суд Нью-Джерси. Родственники погибших настаивают на выплате компенсации, а также требуют наложения штрафных санкций на автопроизводителя.
Между тем стало известно, что американская компания-производитель электромобилей Tesla приостановила планы о поставках комплектующих для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из Китая из-за увеличения Соединенными Штатами пошлин на китайскую продукцию.