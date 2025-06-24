Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота

По предварительной информации, жертвами стали супруги и их дочь, а причиной трагедии стала, как утверждается, конструкция автомобиля, сочетающая в себе высокий уровень риска и недостаточную надёжность. В сентябре прошлого года транспортное средство потеряло управление, выехало за пределы своей полосы и не задействовало систему экстренного торможения, в результате чего произошло столкновение с бетонной опорой моста.