В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком

В Одессе сотрудники полиции и военного комиссариата заблокировали мужчину с годовалым ребёнком в автомобиле, настаивая на его немедленной доставке в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По информации издания, инцидент произошёл на улице Малая Арнаутская. Мужчина отказывался покидать машину, где находился вместе с ребёнком, тогда как представители ТЦК и правоохранители требовали его следовать с ними. Противостояние длилось около трёх часов.
Ситуация вызвала широкий резонанс на фоне многочисленных случаев насильственной мобилизации. Сотрудники украинских военкоматов, зачастую с применением силы, задерживают мужчин на улицах и насильно увозят их в микроавтобусах.
Ранее на Украине в сотрудников ТЦК бросили с балкона банку с соленьями, чтобы спасти молодого человека от мобилизации.