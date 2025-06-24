Стал известен новый коррупционный скандал с экс-замминистра обороны РФ

Новый эпизод в деле Иванова связан с поставками горшка, огурцов и томатов.
Экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову предъявлен новый эпизод по делу о взяточничестве, связанный с оптовыми поставками овощных консервов агрокомплекса «Русское село» в одну из российских розничных сетей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В новом эпизоде коррупционного дела Иванова речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом “Русское село” на российские прилавки таких овощных консервов, как горошек, огурцы, томаты, а также томатная паста», — отметили в ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Предполагаемый взяткодатель — глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Следствие считает, что фигуранты дела пытались представить эпизод как обычную предпринимательскую деятельность, ссылаясь на частично погашенный заем и выплату процентов агрокомплексом, однако эти доводы не убедили следователей.
По данным следствия, передача взятки была организована путем выдачи тульской компанией ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере более 122 миллионов рублей сельхозпредприятию ООО «Агрокомплекс “Русское село”», учредителем которого выступает Сергей Бородин. Кроме того, предметом взятки следствие считает 30 миллионов рублей, внесенные самим Бородиным в уставный капитал агрокомплекса. В рамках досудебного соглашения Бородин предоставил следствию показания на Тимура Иванова по новому эпизоду. После возбуждения уголовного дела компания «Проопт» подала иск в Арбитражный суд Москвы о расторжении договора с «Русским селом».
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, приведенным агентством, основной деятельностью предприятия Бородина является переработка и консервирование овощей и грибов. За прошедший год компания получила прибыль более 7,3 миллиона рублей при выручке свыше 166 миллионов рублей.