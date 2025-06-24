Стал известен новый коррупционный скандал с экс-замминистра обороны РФ

По данным следствия, передача взятки была организована путем выдачи тульской компанией ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере более 122 миллионов рублей сельхозпредприятию ООО «Агрокомплекс “Русское село”», учредителем которого выступает Сергей Бородин. Кроме того, предметом взятки следствие считает 30 миллионов рублей, внесенные самим Бородиным в уставный капитал агрокомплекса. В рамках досудебного соглашения Бородин предоставил следствию показания на Тимура Иванова по новому эпизоду. После возбуждения уголовного дела компания «Проопт» подала иск в Арбитражный суд Москвы о расторжении договора с «Русским селом».