В Индонезии ведут поиски туристки из Бразилии, упавшей в кратер вулкана

Напомним, в апреле 2024 года туристка из Китая споткнулась в ходе фотосессии и упала в кратер вулкана Иджен на острове Ява в Индонезии. Женщина сорвалась вниз с высоты около 76 метров. Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы поднять её тело.