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В Индонезии ведут поиски туристки из Бразилии, упавшей в кратер вулкана

Спасатели спустились на верёвках к месту, где в последний раз другие люди видели упавшую путешественницу.

Источник: Аргументы и факты

Бразильская туристка упала со скалы в кратер действующего вулкана Ринджани на острове Ломбок в Индонезии, к её поискам приступили спасатели, радиовещательная корпорация «Би-би-си».

26-летняя женщина отправилась с группой других путешественников на экскурсию 21 июня. После случившегося спасатели спустились на верёвках к месту, где другие люди видели её в последний раз.

Для ускорения процесса эвакуации были привлечены вертолёты. Также были задействованы дроны. При изучении территории выяснилось, что туристка находится ещё ниже, чем предполагалось.

Спасательная операция осложняется сильным туманом. Женщина провела без воды и еды три дня.

Напомним, в апреле 2024 года туристка из Китая споткнулась в ходе фотосессии и упала в кратер вулкана Иджен на острове Ява в Индонезии. Женщина сорвалась вниз с высоты около 76 метров. Спасателям потребовалось более двух часов, чтобы поднять её тело.