Учительница высылала школьнику свои обнаженные фото

В отношении девушки выдвинуты обвинения в распространении материалов непристойного содержания с участием несовершеннолетних, квалифицируемое как преступление второй степени, а также в совершении деяния, представляющего угрозу для благополучия ребенка. После ареста Милаццо была отстранена от занимаемой должности в учебном заведении, где она осуществляла трудовую деятельность, однако конкретная профессия девушки и ее связь с подростком через школу не разглашаются.