В Кузбассе произошел пожар в торговом центре

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют пожар в торговом центре в городе Белово Кемеровской области на площади 900 кв. м, сообщили в МЧС РФ. На данный момент возгорание локализовано.
«Огнеборцы МЧС России тушат торговый центр. В Белово загорелась обрешетка кровли. Пожар локализован на 900 кв. м. Огнем повреждены два павильона. Самостоятельно из здания эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 25 специалистов и 6 единиц техники», — говорится в сообщении.
В ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение о пожаре на улице Киевская в поселке Новый городок Беловского округа поступило в 07:08 (03:08 мск).