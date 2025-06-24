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В Кузбассе произошел пожар в торговом центре

В ликвидации огня участвуют 25 человек и 6 единиц техники.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют пожар в торговом центре в городе Белово Кемеровской области на площади 900 кв. м, сообщили в МЧС РФ. На данный момент возгорание локализовано.

«Огнеборцы МЧС России тушат торговый центр. В Белово загорелась обрешетка кровли. Пожар локализован на 900 кв. м. Огнем повреждены два павильона. Самостоятельно из здания эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 25 специалистов и 6 единиц техники», — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение о пожаре на улице Киевская в поселке Новый городок Беловского округа поступило в 07:08 (03:08 мск).