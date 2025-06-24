В Кузбассе произошел пожар в торговом центре

«Огнеборцы МЧС России тушат торговый центр. В Белово загорелась обрешетка кровли. Пожар локализован на 900 кв. м. Огнем повреждены два павильона. Самостоятельно из здания эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 25 специалистов и 6 единиц техники», — говорится в сообщении.