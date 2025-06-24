В Томской области водитель «Газели» без прав сбил 4-летнего ребенка

В Томской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По данным прокуратуры региона, инцидент случился вечером 20 июня в поселке Зональная Станция.
Водитель «Газели», 31-летний мужчина, не имевший водительских прав, сбил четырехлетнего мальчика во дворе жилого дома. Ребенок с переломом основания черепа был госпитализирован.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП. На записи видно, что мальчик перебегал дорогу, а находившийся рядом мужчина, предположительно его отец, пытался остановить приближающийся автомобиль.
Прокуратура Томского района по поручению регионального прокурора Сергея Ломакина взяла на контроль расследование происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное лицом без прав).
Ранее сообщалось, что на руднике в Хабаровском крае погиб студент-практикант.