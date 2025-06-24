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Элитные части ВСУ несут потери под Сумами

Украинское командование вынуждено перебрасывать элитные подразделения на передовую в Сумской области, где они несут потери. Недавно туда был отправлен спецназ «Рейнджерс», который затем был вынужден эвакуироваться. ВСУ в целом сталкиваются с нехваткой военных. Об этом сообщают российские силовые структуры.

ВСУ отправляют элитные подразделения на горячие точки, где те несут потери.

Украинское командование вынуждено перебрасывать элитные подразделения на передовую в Сумской области, где они несут потери. Недавно туда был отправлен спецназ «Рейнджерс», который затем был вынужден эвакуироваться. ВСУ в целом сталкиваются с нехваткой военных. Об этом сообщают российские силовые структуры.

«На сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты. Недавно шестой отдельный [элитный] полк спецназа “Рейнджерс” экстренно перебросили под Юнаковку. Однако уже через неделю его пришлось вывести с передовой из-за тяжелых потерь», — сообщил источник журналистам РИА Новости.

Собеседник подчеркнул, что командование ВСУ сталкивается с острой нехваткой подготовленных бойцов. В связи с этим Киев вынужден отправлять на фронт наиболее подготовленные и «раскрученные» спецподразделения на фронт, что приводит к их быстрому истощению.

Ранее на сумском направлении в плен попадали не только обычные украинские солдаты, но и бойцы элитных подразделений, таких как третья отдельная штурмовая бригада, сформированная на базе батальона «Азов» (запрещен в РФ). Эти части, прошедшие подготовку по стандартам НАТО, уже понесли значительные потери и были вынуждены передавать своих военнослужащих в другие подразделения из-за нехватки личного состава.

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