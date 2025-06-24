Ранее на сумском направлении в плен попадали не только обычные украинские солдаты, но и бойцы элитных подразделений, таких как третья отдельная штурмовая бригада, сформированная на базе батальона «Азов» (запрещен в РФ). Эти части, прошедшие подготовку по стандартам НАТО, уже понесли значительные потери и были вынуждены передавать своих военнослужащих в другие подразделения из-за нехватки личного состава.