В Харькове на фоне тревоги с воздуха раздались взрывы

Взрывы произошли в Харькове, проинформировал мэр Игорь Терехов.
«Очередной взрыв в Харькове!», — написал он в своём блоге в соцсетях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Одесской области.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошли взрывы. Кроме того, взрывы прогремели в украинской столице.