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В Харькове на фоне тревоги с воздуха раздались взрывы

Кроме того, взрывы прогремели в украинской столице и Одессе.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Харькове, проинформировал мэр Игорь Терехов.

«Очередной взрыв в Харькове!», — написал он в своём блоге в соцсетях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены включены в Одесской области.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошли взрывы. Кроме того, взрывы прогремели в украинской столице.