В Германии полиция застрелила сома после нападений на пятерых отдыхающих

По данным водной спасательной службы, в течение двух часов рыба атаковала пятерых человек у плавучей платформы. Пострадавшие получили укусы и раны, не требующие госпитализации. Помощь была оказана на месте бригадой Красного Креста.
Хищник, длина которого превышала два метра, вёл себя агрессивно и не покидал зону у купальной конструкции. После серии атак купание в акватории было приостановлено, чтобы избежать новых травм.
С учётом угрозы для отдыхающих и участников проходившего поблизости фестиваля, было принято решение устранить рыбу. Один из сотрудников полиции выстрелил в сома из табельного пистолета три раза. Тушу извлекли из воды двое приглашённых рыболовов. После инцидента доступ к плавательной зоне восстановили.
А ранее в Турции россиянка заметила акулу рядом с пляжем в Анталье. Девушка поговорила со спасателем, который подтвердил, что это была акула. Но после разговоров с начальством сотрудник изменил своё мнение, отметив, что это безобидная рыба.