Россиянка убила соседа спустя несколько часов после освобождения из тюрьмы

В ночь с 19 на 20 июня 2025 года в общежитии поселка Береговой, расположенного в Советском административном округе Омска, произошло убийство. По данным следствия, 52-летняя гражданка, освободившаяся из исправительного учреждения утром того же дня (ранее осужденная за аналогичное преступление), нанесла смертельный удар ножом 60-летнему мужчине.
Согласно предварительной информации, причиной инцидента послужил конфликт, возникший после того, как пострадавший начал громко стучать в дверь соседней комнаты. Женщина нанесла ему проникающее ранение в область груди, что привело к летальному исходу на месте происшествия.
Тело было обнаружено приблизительно в полночь в подъезде общежития, находящегося на улице Петра Косенкова. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).
По имеющимся данным, подозреваемая задержана, и ей предъявлено официальное обвинение. На основании ходатайства следственных органов судом было принято решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
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