Россиянка убила соседа спустя несколько часов после освобождения из тюрьмы

В ночь с 19 на 20 июня 2025 года в общежитии поселка Береговой, расположенного в Советском административном округе Омска, произошло убийство. По данным следствия, 52-летняя гражданка, освободившаяся из исправительного учреждения утром того же дня (ранее осужденная за аналогичное преступление), нанесла смертельный удар ножом 60-летнему мужчине.