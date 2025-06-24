InFranken: в Германии двухметровый сом напал на пятерых купальщиков

В Германии на озере Бромбах в Баварии произошёл необычный инцидент: гигантский сом напал на отдыхающих и травмировал нескольких человек. Как сообщает портал inFranken.de, инцидент произошёл 20 июня во время фестиваля Burning Beach, проходящего у водоёма.
Огромная рыба весом около 90 килограммов и длиной почти два метра за короткое время атаковала пятерых участников мероприятия.
Несмотря на то что пострадавшие получили лишь незначительные травмы, полиция решила устранить угрозу. Сотрудник правоохранительных органов на месте происшествия трижды выстрелил в сома из табельного оружия, чтобы предотвратить возможные новые нападения.
Однако такой шаг вызвал волну возмущения со стороны зоозащитников. Они заявили, что рыба, скорее всего, защищала кладку икры. Представители Государственной ассоциации рыболовства Баварии предложили более гуманное решение — временно закрыть участок озера для купания.
Тем не менее эксперты подчеркнули, что хотя сом не представлял смертельной угрозы, его поведение было непредсказуемым, а действия полиции были оправданы.
Ранее доктор биологических наук, профессор и гидробиолог Юрий Симаков рассказал о реальной угрозе, которую представляют крупные сомы — одни из самых грозных обитателей российских рек.