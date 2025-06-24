InFranken: в Германии двухметровый сом напал на пятерых купальщиков

В Германии на озере Бромбах в Баварии произошёл необычный инцидент: гигантский сом напал на отдыхающих и травмировал нескольких человек. Как сообщает портал inFranken.de, инцидент произошёл 20 июня во время фестиваля Burning Beach, проходящего у водоёма.