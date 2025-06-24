Израиль зафиксировал новый запуск ракет со стороны Ирана

В ЦАХАЛ заявили об ударах со стороны Ирана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону израильской территории. Об этом сообщается в официальном telegram-канале израильских военных. В настоящее время системы противовоздушной обороны страны задействованы для перехвата атакующих объектов.
«Некоторое время назад в ЦАХАЛ выявили ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля". Оно опубликовано в telegram-канале.
В сообщении также отмечается, что после объявления воздушной тревоги гражданам рекомендовано оставаться в убежищах до получения дополнительных инструкций. Представители армии заверили, что ситуация находится под контролем.
Ракетный обстрел со стороны Ирана стал ответом на авиационные удары Израиля по военной инфраструктуре Ирана, которые были нанесены в ночь на 13 июня 2025 года. Тогда в результате атак был ликвидирован командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде и повреждены объекты иранской ядерной программы, что вызвало обеспокоенность ряда стран и резкую реакцию МИД России. Далее США присоединились к конфликту на Ближнем Востоке и также начали ударять по иранским объектам. Затем американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта вскоре придут к миру.