Израиль зафиксировал новый запуск ракет со стороны Ирана

Ракетный обстрел со стороны Ирана стал ответом на авиационные удары Израиля по военной инфраструктуре Ирана, которые были нанесены в ночь на 13 июня 2025 года. Тогда в результате атак был ликвидирован командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде и повреждены объекты иранской ядерной программы, что вызвало обеспокоенность ряда стран и резкую реакцию МИД России. Далее США присоединились к конфликту на Ближнем Востоке и также начали ударять по иранским объектам. Затем американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта вскоре придут к миру.