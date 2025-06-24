Железногорец расстрелял машину соседа по даче из охотничьего ружья

Все случилось в минувшее воскресенье в лесу между СНТ № 7 и КПП № 2 Железногорска. В дежурную часть сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил по легковому авто «Ниссан». Водитель получил легкое ранение руки осколком лобового стекла, ему помогли на месте. Машина получила повреждения.