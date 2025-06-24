Железногорец расстрелял машину соседа по даче из охотничьего ружья

Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.
Все случилось в минувшее воскресенье в лесу между СНТ № 7 и КПП № 2 Железногорска. В дежурную часть сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил по легковому авто «Ниссан». Водитель получил легкое ранение руки осколком лобового стекла, ему помогли на месте. Машина получила повреждения.
Спустя время удалось установить личность стрелка и задержать его при поддержке бойцов спецназа краевой Росгвардии. Им оказался 65-летний железногорец, сосед потерпевшего.
По предварительной информации, причиной инцидента стал давний конфликт из-за дачных участков. Охотничье ружье, из которого были произведены выстрелы, сотрудники полиции обнаружили и изъяли и направили на экспертизу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведется следствие.