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Жительницу Челябинской области отправили на три с половиной года в колонию за контрафакт

В Челябинской области за незаконный оборот контрафактной алкогольной и табачной продукции осуждены родственники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из приговора, бывшие супруги, а также мать мужчины с декабря 2019 года по март 2023-го продавали немаркированную алкогольную и табачную продукцию жителям Троицка и района.

Стоимость изъятого сотрудниками полиции составила более 700 тыс. рублей.

В итоге семейство признано виновным по двум статьям УК РФ: «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий» и «Незаконное использование чужого товарного знака».

Экс-супругам дали три с половиной года условно, выписали штраф в размере 700 тыс. рублей, определили четырехлетний испытательный срок.

«Мать мужчины с учетом имеющейся судимости за совершение аналогичного преступления осуждена к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей, но отбывать наказание будет в исправительной колонии общего режима», — отметили в прокуратуре региона.

Изъятую немаркированную алкогольную и табачную продукцию — это свыше 1,1 тыс. бутылок и более 1,2 тыс. пачек сигарет — суд постановил уничтожить.

Арестованный автомобиль Toyota Corolla оставлен у владельца до возмещения ущерба, но с последующей конфискацией.