Огромный сом набросился на купавшихся в озере пятерых человек

В связи с ростом числа пострадавших на место происшествия оперативно прибыли сотрудники спасательной службы. Изначально они предприняли попытки отпугнуть сома, используя спасательную лодку, однако рыба не проявила признаков испуга — в связи с этим полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. После этого инцидента рыба скрылась в водной стихии, но позднее была замечена рыбаком, который извлек ее на берег.