900 квадратов в огне: в Кемеровской области тушат торговый центр

В Кемеровской области тушат пожар в ТЦ, площадь возгорания 900 квадратных метров.
В Белово (Кемеровская область) сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговом центре, вспыхнувший утром 24 июня. Возгорание произошло на обрешетке кровли здания, огонь распространился на площади 900 квадратных метров. В результате инцидента были повреждены два торговых павильона, эвакуированы три человека, пострадавших нет.
«В Белово загорелась обрешетка кровли. Пожар локализован на 900 квадратах. Огнем повреждены два павильона. Самостоятельно из здания эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
В тушении пожара задействованы 25 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Как уточнили в ведомстве, эвакуация посетителей и персонала из здания торгового центра прошла самостоятельно и организованно. Причины возгорания устанавливаются, проводится проверка состояния противопожарной безопасности объекта.