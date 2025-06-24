900 квадратов в огне: в Кемеровской области тушат торговый центр

В Белово (Кемеровская область) сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговом центре, вспыхнувший утром 24 июня. Возгорание произошло на обрешетке кровли здания, огонь распространился на площади 900 квадратных метров. В результате инцидента были повреждены два торговых павильона, эвакуированы три человека, пострадавших нет.