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Иностранец осуждён в Новосибирской области за ввоз гармалы

С учётом всех обстоятельств дела ему назначили наказание — 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирской области уроженец Узбекистана Илхом Турдиев получил срок за контрабанду и хранение частей растения, содержащего наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Во время досмотра на границе в багажном отсеке его автомобиля был найден прозрачный пакет с иссык-кулем (гармалой) — растением, внесённым в перечень запрещённых к ввозу в Россию.

Карасукский районный суд установил, что мужчина сознательно пересёк границу с этим веществом, зная о запрете. С учётом всех обстоятельств дела ему назначили наказание — 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.