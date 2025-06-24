Иностранец осуждён в Новосибирской области за ввоз гармалы

В Новосибирской области уроженец Узбекистана Илхом Турдиев получил срок за контрабанду и хранение частей растения, содержащего наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Во время досмотра на границе в багажном отсеке его автомобиля был найден прозрачный пакет с иссык-кулем (гармалой) — растением, внесённым в перечень запрещённых к ввозу в Россию.
Карасукский районный суд установил, что мужчина сознательно пересёк границу с этим веществом, зная о запрете. С учётом всех обстоятельств дела ему назначили наказание — 1 год и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.