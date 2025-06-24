Бастрыкину доложат о драке подростков в Башкирии из-за переписки с девочкой

В Уфе группа подростков избила 15-летнего сверстника. Причиной стала переписка с девочкой. Как сообщили в Следственном комитете, травмы были настолько серьезными, что потерпевшему потребовалась хирургическая операция.
МВД Башкирии возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Дело передали в Следственный комитет.
Мать избитого мальчика записала видеообращение, в котором заявила, что правоохранительные органы не принимают должных мер для привлечения нападавших к уголовной ответственности.
«Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — отметили в СК.