Без прав за рулем: водитель «Газели» сбил 4-летнего ребенка в Томской области

Возбуждено уголовное дело.
В поселке Зональная Станция под Томском водитель «Газели» без прав сбил четырехлетнего мальчика. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Тридцатиоднолетний водитель, не имевший прав на управление транспортными средствами, ехал по дворовому проезду на автомобиле ГАЗ и сбил четырехлетнего мальчика», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. Там добавили, что ребенок с переломом основания черепа доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование.