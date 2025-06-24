Без прав за рулем: водитель «Газели» сбил 4-летнего ребенка в Томской области

«Тридцатиоднолетний водитель, не имевший прав на управление транспортными средствами, ехал по дворовому проезду на автомобиле ГАЗ и сбил четырехлетнего мальчика», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. Там добавили, что ребенок с переломом основания черепа доставлен в больницу.