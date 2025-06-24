Российский сенатор сделал неожиданное заявление по войне между Ираном и Израилем

«Некоторые особо нетерпеливые разглядели начало третьей мировой войны на Ближнем Востоке. Но есть ли для этого основания?» — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что мировые войны традиционно подразумевают участие многих держав и масштабные коалиции, чего сейчас нет на Ближнем Востоке.