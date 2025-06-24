Трамп начал открыто угрожать Ирану и Израилю

Ранее Трамп уточнял, что между Израилем и Ираном уже достигнута договоренность о перемирии. По его словам, сначала боевые действия остановит Иран, а через 12 часов аналогичные меры предпримет Израиль. Такое заявление Трамп сделал через несколько дней после того, как США лично присоединились к конфликту, ударив ракетами по иранским ядерным объектам. Несмотря на заверения американского президента о мире, Иран вновь направил ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщали в ЦАХАЛе.