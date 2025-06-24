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Трамп начал открыто угрожать Ирану и Израилю

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Ирану и Израилю есть что терять, если стороны ближневосточного конфликта не пойдут на мир. Он также добавил, что обе страны лично обратились к нему с миром. Об этом американский глава написал в своих соцсетях.

Дональд Трамп заявил, что и Израилю и Ирану есть что терять, если те не пойдут на мир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Ирану и Израилю есть что терять, если стороны ближневосточного конфликта не пойдут на мир. Он также добавил, что обе страны лично обратились к нему с миром. Об этом американский глава написал в своих соцсетях.

«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: “Мир!” Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины», — написал Трамп в Truth Social.

Ранее Трамп уточнял, что между Израилем и Ираном уже достигнута договоренность о перемирии. По его словам, сначала боевые действия остановит Иран, а через 12 часов аналогичные меры предпримет Израиль. Такое заявление Трамп сделал через несколько дней после того, как США лично присоединились к конфликту, ударив ракетами по иранским ядерным объектам. Несмотря на заверения американского президента о мире, Иран вновь направил ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщали в ЦАХАЛе.

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