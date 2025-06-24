Украинский БПЛА попал в многоэтажку в российском городе: подробности

В Красногорске украинский беспилотник врезался в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Инцидент произошёл ночью на улице Народного ополчения. БПЛА попал в квартиру на 17-м этаже, вызвав возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, который охватил 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей.
«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. Все люди самостоятельно вышли из дома», — написал он.
По последним данным, один из пострадавших — 34-летний мужчина с осколочными ранениями руки и ноги находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Также из-за острой реакции на стресс госпитализирована беременная женщина.
«На месте находится глава муниципалитета — чтобы оказать оперативную помощь. Далее сделаем все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры», — подчеркнул губернатор.
По словам Воробьёва, над Волоколамским и Можайским городскими округами также были сбиты два беспилотника. В этих районах, к счастью, обошлось без пострадавших.
В ночь на 24 июня Киев также попытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации первого беспилотника около 02:00. О пострадавших и повреждениях на земле информации не поступало. Второй дрон ВСУ ликвидирован спустя десять минут, в 02:10.
Ранее KP.RU сообщал, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в ночь с 21 на 22 июня. Девять из них были сбиты над территорией Брянской области. Еще по одному дрону ВСУ удалось ликвидировать в небе над Смоленской областью и Республикой Крым.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, из них 7,5 тысяч — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, преимущественно, почти на 100%, западного производства.