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Футболист погиб в смертельной схватке с крокодилом

В Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировочного процесса.

В Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировочного процесса.

19-летний Эстевау Альберто Жино, представлявший клуб второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», проводил тренировку на побережье реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошла трагедия со смертельным исходом. Об этом сообщает издание Daily Sun.

Как рассказал тренер футбольной команды Эдуарду Карвалью, в четверг вечером, 19 июня 2025 года, Жино после завершения пробежки приблизился к воде, и в этот момент на него совершил нападение крокодил. Очевидцы утверждают, что рептилия отличалась внушительными размерами, достигая около пяти метров в длину. К сожалению, товарищи не успели оказать помощь юноше.

Нападения крокодилов в районе реки Замбези являются достаточно частым явлением. Официальный представитель местной полиции Леонел Мучина подтвердил факт инцидента, отметив, что тело спортсмена до сих пор не обнаружено.

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