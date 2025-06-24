Футболист погиб в смертельной схватке с крокодилом

Как рассказал тренер футбольной команды Эдуарду Карвалью, в четверг вечером, 19 июня 2025 года, Жино после завершения пробежки приблизился к воде, и в этот момент на него совершил нападение крокодил. Очевидцы утверждают, что рептилия отличалась внушительными размерами, достигая около пяти метров в длину. К сожалению, товарищи не успели оказать помощь юноше.