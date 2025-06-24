Футболист погиб в смертельной схватке с крокодилом

В Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировочного процесса.
19-летний Эстевау Альберто Жино, представлявший клуб второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», проводил тренировку на побережье реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошла трагедия со смертельным исходом. Об этом сообщает издание Daily Sun.
Как рассказал тренер футбольной команды Эдуарду Карвалью, в четверг вечером, 19 июня 2025 года, Жино после завершения пробежки приблизился к воде, и в этот момент на него совершил нападение крокодил. Очевидцы утверждают, что рептилия отличалась внушительными размерами, достигая около пяти метров в длину. К сожалению, товарищи не успели оказать помощь юноше.
Нападения крокодилов в районе реки Замбези являются достаточно частым явлением. Официальный представитель местной полиции Леонел Мучина подтвердил факт инцидента, отметив, что тело спортсмена до сих пор не обнаружено.
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