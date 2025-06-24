Преподаватель омского Меда прилетела в Москву ради передачи миллиона рублей мошенникам

Началось все по классической схеме мошенников: ей позвонил якобы сотрудник Пенсионного фонда и под предлогом перерасчета пенсии убедил назвать личные данные и номер СНИЛС. Следом с пенсионеркой связался «сотрудник ФСБ», сообщивший, что от ее имени, дескать, происходят переводы пособникам террористов. Он убедил пожилую омичку снять средства и перевести их в некую безопасную ячейку. Для этого пенсионерка сняла с расчетного счета 1,3 млн рублей, купила билет на самолет в Москву, где и передала деньги злоумышленникам.