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В Самаре возбудили дела в отношении 7 УК из-за грязи, мусора, отопления и лифтов

Прокуратурой в Ленинском района Самары были выявлены нарушения условий содержания нескольких многоквартирных домов.

Прокуратурой в Ленинском района Самары были выявлены нарушения условий содержания нескольких многоквартирных домов.

Проверяли дома по следующим адресам: ул. Дачная, 15; ул. Карла Маркса, 8; ул. Молодогвардейская, 207 и 232; ул. Фрунзе, 161; ул. Арцыбушевская, 34А.

Установлено, что в подвальных помещениях скапливается мусор и грязь, а также наблюдается затопление.

Повреждены перекрытия, фасады и крыши зданий. Загрязнены и заставлены общие площади, нет регулярной дезинфекции.

Обнаружены проблемы с системами отопления и водоснабжения — трубы деформированы, покрыты коррозией, имеют течь и другие дефекты.

Не все лифты находятся в рабочем состоянии, а в некоторых кабинах отсутствует аварийная связь.

По результатам проверки руководителям семи управляющих компаний внесены представления об устранении выявленных нарушений. Прокуратура взяла исполнение этих требований под контроль.

Кроме того, в отношении ответственных лиц возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — управление многоквартирными домами с серьёзными отклонениями от лицензионных норм.

Материалы направлены в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для дальнейшего рассмотрения.

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