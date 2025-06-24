Иранская ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве за час до мира, объявленного Трампом

Израиль изначально атаковал Иран 13 июня. Власти заявляли, что намерены уничтожить все ядерные объекты страны. Тегеран не остался без ответа и также начал наносить ракетные удары по противнику. В США осудили действия Тегерана и спустя время также ударили ракетами. Однако затем Трамп заявил. что стороны уже договорились о мире, сначала бои прекращает Иран, а спустя 12 часов — Израиль. Однако затем в Армии обороны Израиля заявили, что Иран вновь начал запускать ракеты по стране.