Жителя Иркутской области приговорили к шести годам за призывы к терроризму

В Забайкалье 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Иркутской области, признанному виновным в распространении экстремистских материалов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края, мужчина в течение более года размещал в интернете призывы к насилию в отношении российских военнослужащих и представителей различных национальностей.
Следствие установило, что с апреля 2023 по июнь 2024 года подсудимый публиковал противоправные материалы на видеохостинге и в новостной группе социальной сети. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим запретом на ведение публичной деятельности в интернете сроком на четыре с половиной года.
«Суд установил, что в период с апреля 2023 года по июнь 2024 года мужчина систематически размещал в видеохостинге, а также в новостной группе одной из социальных сетей комментарии, призывающие к совершению насильственных действий по отношению к российским военнослужащим, а также представителям разных национальностей», — говорится в сообщении.
Мужчина осужден по двум статьям Уголовного кодекса: за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму. Приговор пока не вступил в законную силу.
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