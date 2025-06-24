Жителя Иркутской области приговорили к шести годам за призывы к терроризму

Следствие установило, что с апреля 2023 по июнь 2024 года подсудимый публиковал противоправные материалы на видеохостинге и в новостной группе социальной сети. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим запретом на ведение публичной деятельности в интернете сроком на четыре с половиной года.