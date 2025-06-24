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Kan: при ракетном ударе Ирана по Беэр-Шеве погибли три человека

Все трое скончались на месте из-за тяжёлых ранений.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник утром в результате ракетного удара Ирана по городу Беэр-Шева, расположенному на юге Израиля, погибли три человека. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

В сообщении уточняется, что все трое скончались на месте из-за тяжёлых ранений, полученных в момент удара. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали их смерть.

Израильский 12-й телеканал также сообщал, что ракета попала в семиэтажное жилое здание в Беэр-Шеве, вызвав серьёзные разрушения.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что с территории Ирана были запущены ракеты. Также сообщалось, что израильские военные отражают эти удары.