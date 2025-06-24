«Удар, который потряс Израиль»: чем известна иранская ракета Kheibar Shekan, которую сравнивают с «Орешником»

Иранская армия впервые применила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности Kheiber Shekan, что можно перевести как «Разрушитель крепостей». Она развивает скорость почти в 10 тысяч километров в час, преодолевает две тысячи километров и может управляться вплоть до поражения цели, двигаясь зигзагами. Иран ранее сообщал, что его новейшие разработки столкнут Израиль с таким уровнем мощи, о котором тот только слышал. В зарубежных изданиях уже описывают это оружие как-то, что потрясло Израиль, а в России ее сравнили с «Орешником» и «Искандером». Подробнее о характеристиках «Разрушителя крепостей», историческом смысле названия и произведенном эффекте от атаки — в материале URA.RU.