«Удар, который потряс Израиль»: чем известна иранская ракета Kheibar Shekan, которую сравнивают с «Орешником»

Иран применил гиперзвуковую ракету, которая может развивать скорость более 8 махов.
Иранская армия впервые применила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности Kheiber Shekan, что можно перевести как «Разрушитель крепостей». Она развивает скорость почти в 10 тысяч километров в час, преодолевает две тысячи километров и может управляться вплоть до поражения цели, двигаясь зигзагами. Иран ранее сообщал, что его новейшие разработки столкнут Израиль с таким уровнем мощи, о котором тот только слышал. В зарубежных изданиях уже описывают это оружие как-то, что потрясло Израиль, а в России ее сравнили с «Орешником» и «Искандером». Подробнее о характеристиках «Разрушителя крепостей», историческом смысле названия и произведенном эффекте от атаки — в материале URA.RU.
Иран применил гиперзвуковую ракету.
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Иран впервые применил новые баллистические ракеты Kheibar Shekan с дальностью до двух тысяч километров во время утренней атаки по территории Израиля 22 июня. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Агентство Tasnim уточняло, что они были применены для удара по ключевым объектам на территории Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион, центр биологических исследований и запасные командно-диспетчерские центры.
«Ракета Kheibar впервые была запущена в сторону Израиля во время этой операции», — приводит слова представителей КСИР агентство Mehr. В публикации уточняется, что ракеты Kheibar являются последним поколением баллистических ракет Khorramshahr, разработанных в Иране. По информации из открытых источников, эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 2 000 километров, что позволяет наносить удары по объектам в глубине территории противника. В иранских СМИ отмечается, что новое вооружение отличается повышенной точностью и усовершенствованной системой наведения.
Ранее Mehr уже сообщал о применении баллистических ракет средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan, а также как минимум одну гиперзвуковую ракету в ходе ответного удара по Израилю. После этого глава политико-идеологического управления иранских вооруженных сил Али Саиди заявил о применении исключительно старых поколений вооружения в предыдущих ударах по территории Израиля. Саиди предупредил, что в случае применения более современных систем противник столкнется «с таким уровнем мощи, о котором он до сих пор только слышал». Его слова передает агентство Tasnim.
Сравнение с «Орешником».
«Разрушитель крепостей» уступает российскому вооружениюФото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС.
Иранская баллистическая ракета средней дальности Kheibar Shekan не может быть сопоставлена с новейшей российской ракетой «Орешник». Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию aif.ru. «Конечно, с “Орешником” сравнить нельзя», — заявил Кнутов.
По словам Кнутова, наиболее близкой по характеристикам к иранской ракете является российский комплекс «Искандер» в модернизированной версии. Однако, как уточняет специалист, максимальная дальность стандартного «Искандера» составляет около 500 километров, а новейшая модификация способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Для сравнения иранская Kheibar Shekan может преодолевать до 2000 километров.
Эксперт отметил, что боевая часть Kheibar Shekan достигает одной тонны, а сама ракета, по его оценке, использует твердое топливо. Такой тип двигателя упрощает обслуживание и сокращает время подготовки к запуску по сравнению с жидкостными аналогами. Кнутов также подчеркнул, что появление у Ирана подобных ракет свидетельствует о его готовности наносить удары по военным объектам США в ближневосточном регионе.
Характеристики и особенности.
Kheibar Shekan может преодолевать до 2 тысяч километровФото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС.
Kheibar Shekan оснащены маневренными и высокомощными боеголовками, которые управляются вплоть до момента поражения цели. Это твердотопливные ракеты третьего поколения, разработанные Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Их впервые продемонстрировали в 2022 году на церемонии в честь 43-й годовщины исламской революции. Ракета имеет длину 11,4 метра и массу 6,3 тонны, из которых 550 кг составляет боевая часть. Максимальная дальность поражения достигает 2000 километра скорость боеголовки при ударе может составлять выше восьми махов. На последнем участке траектории головная часть ракеты (MaRV) способна двигаться зигзагами и выполнять другие маневры, что затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.
В The Economic Times отметили, что ракета может быть готова к запуску в пределах 15 минут, максимальная скорость — 20 тысяч км/ч за пределами атмосферы и 10 тысяч км/ч внутри нее. Подчеркивается, что Kheibar Shekan использует спутниковую навигацию и новую систему наведения, что отличает ее от других иранских ракет.
Сообщается, что инженеры отказались от использования элеронов на внешней части конструкции, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и повысить уровень малозаметности. Двигатель, получивший название «Арон», был интегрирован непосредственно в топливный бак, благодаря чему ракета стала короче и труднее обнаруживаемой. Запуск возможен с мобильных платформ, а предполагаемая возможность старта с различных позиций существенно усложняет для Израиля разработку эффективных ответных мер.
Применение гиперзвуковой ракеты стало неожиданностью для Израиля и СШАФото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС.
На данный момент отсутствуют полные сведения о возможностях Kheibar Shekan, отметил политолог, специалист по военным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с 360.ru. Эксперт отметил, что самая современная из иранских ракет — Fattah 2 — способна развивать скорость до 15 махов. Он добавил, что в Соединенных Штатах пока нет сверхскоростных ракет, сопоставимых с иранскими образцами, однако для корректного сравнения данных по американским ракетам также недостаточно. По мнению Михайлова, Kheibar Shekan по своим возможностям занимает промежуточное положение между российским и американским вооружением: уступает российским ракетам, но может превосходить отдельные американские образцы.
Примение ракеты стало неожиданностью для Израиля и США. Об этом сообщил Михайлов. По словам эксперта, Kheibar Shekan — это многозарядная ракета с боеголовкой большой разрушительной силы. Она способна наносить значительный урон по целям и обладает особыми характеристиками, отличающими ее от ранее известных образцов иранского вооружения. «Этот тип ракет является многозарядным, боеголовка имеет огромную разрушительную силу, как и сама ракета», — отметил Михайлов.
Эксперт подчеркнул, что ключевая особенность новой ракеты заключается в управляемости на всем протяжении полета вплоть до поражения цели. Кроме того, Kheibar Shekan может уклоняться от систем противовоздушной обороны, что значительно осложняет ее перехват. Михайлов добавил, что ранее Израиль лишь предполагал наличие подобных вооружений у Ирана, теперь же получил подтверждение их боевого применения.
«США нужно очень сильно подумать, стоит ли продолжать дальше прямую конфронтацию. В любом случае Иран не сдается. Он показывает, что готов жестко сопротивляться», — сказал Михайлов.
Разработка.
Название «Разрушитель крепостей» имеет важное историческое значение для ИранаФото: Zuma\TASS.
Разработка данной серии ракет была инициирована в 2017 году с представления модели «Хорремшехр-1». В последующие годы появились усовершенствованные модификации, такие как «Хорремшехр-2» в 2019 году и «Хорремшехр-4» в 2023 году. Официального подтверждения существования третьей версии — «Хорремшехр-3» — со стороны иранских властей не поступало, однако представители военного руководства косвенно признавали наличие этой ракеты, указывая на «современные возможности, которые остаются засекреченными в целях обеспечения безопасности».
Наименование «Хейбар Шекан» переводится с арабского как «Разрушитель Хайбера» и несет особый исторический смысл для Ирана. Оно отсылает к сражению при Хайбере в VII веке между мусульманскими войсками и еврейским населением Аравии, в ходе которого ключевую роль сыграл имам Али ибн Абу Талиб. Крепость Хайбар, расположенная вблизи Медины и населенная евреями, была взята мусульманами под предводительством пророка Мухаммеда в 628 году нашей эры. Слово «Шекан» означает «разрушитель» или «победитель».
Реакция.
В зарубежных СМИ заявили об очевидном психологическом давлении от применения Kheiber ShekanФото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС.
В The Economic Times назвали ракету «призраком», который преодолел оборону Израиля. Там отметили, что этим оружием были поражены израильские аэропорт Бен-Гурион и военные командные центры. Там отметили, что Иран впервые применил эту ракету, она является его самым современным баллистическим оружием. Там передали данные КСИР, по которым в этой операции пока не были задействованы все вооруженные силы, и предположили, что в резерве Ирана могут оставаться еще более совершенные системы. Также там подчеркнули, что маневренность ракеты делает ее быстрой и сложной для отслеживания и перехвата. Применение Kheibar Shekan в издании описали как «удар, который достиг цели и потряс Израиль» и «шокировал общественность», и это психологическое давление было очевидным.