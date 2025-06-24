Аракчи сообщил о военных операциях Ирана против Израиля

«Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», — написал Аракчи на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что если Израиль прекратит агрессию, Тегеран прекратит атаки. Также Аракчи выразил благодарность иранским военным за их готовность защищать страну.