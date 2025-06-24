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Mako: трое израильтян погибли в результате мощнейшего удара Ирана по жилому дому

Три человека погибли и еще шестеро пострадали в результате ракетного удара Ирана по семиэтажному жилому дому в городе Беэр-Шева на юге Израиля утром 24 июня. Об этом сообщает израильское издание Mako.

В результате ракетного удара Ирана по жилому дому в Израиле погибли трое человек.

Три человека погибли и еще шестеро пострадали в результате ракетного удара Ирана по семиэтажному жилому дому в городе Беэр-Шева на юге Израиля утром 24 июня. Об этом сообщает израильское издание Mako.

«Разрушено семиэтажное здание в Беэр-Шеве. Семь человек получили ранения средней или легкой степени тяжести. Три израильтянина погибли За последний час по всей стране были зафиксированы отдельные пуски, и во многих общинах сработала сигнализация», — передают журналисты. Уточняется, что среди пострадавших один человек получил критические ранения, еще пятеро получили легкие травмы.

В Армии обороны Израиля сообщали, что Иран запустил ракеты по Израилю. Причем это произошло уже после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о мире. Очевидцы фиксировали последствия от удара по Беэр-Шеву на соответствующих кадрах.

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