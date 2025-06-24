Mako: трое израильтян погибли в результате мощнейшего удара Ирана по жилому дому

«Разрушено семиэтажное здание в Беэр-Шеве. Семь человек получили ранения средней или легкой степени тяжести. Три израильтянина погибли За последний час по всей стране были зафиксированы отдельные пуски, и во многих общинах сработала сигнализация», — передают журналисты. Уточняется, что среди пострадавших один человек получил критические ранения, еще пятеро получили легкие травмы.