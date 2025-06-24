В Кемеровской области вспыхнул пожар в торговом центре

Пожар, который успел охватить площадь 900 квадратных метров, произошёл в торговом центре в городе Белово Кемеровской области, сообщили в МЧС России.
Возгорание, начавшееся в посёлке Новый городок Беловского округа, уже локализовали.
«В Белово загорелась обрешетка кровли. Пожар локализован на 900 кв. м. Огнем повреждены два павильона», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.
Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Сообщения о пострадавших не поступали. Для ликвидации пожара были привлечены 25 специалистов и шесть единиц техники.
На место случившегося выехал прокурор Белово Дмитрий Блескин. Его ведомство начало проверку по факту инцидента.
Напомним, 18 июня в городе Всеволожске Ленинградской области произошёл пожар в торговом центре. Горел магазин одежды. В результате происшествие погибли две женщины.