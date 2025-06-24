В Хабаровском крае у пенсионера нашли 150 кг осётра в морозилке

В Хабаровском крае в Амурском районе полиция возбудила два уголовных дела о незаконной добыче и хранении краснокнижной рыбы, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
Первый случай — в селе Вознесенское. Там у 64-летнего мужчины дома нашли 27 фрагментов осетра и калуги. Всё хранилось в морозильном ларе — общий вес деликатеса составил около 150 килограммов. Пенсионер уверяет: он ничего не ловил, а просто нашёл мешки с рыбой на берегу Амура и решил оставить себе для «личного употребления». Теперь ему грозит серьёзная ответственность за хранение ценных водных биоресурсов.
Второй случай — в селе Омми. Здесь ночью полицейские задержали 42-летнего мужчину прямо в акватории Амура. Он находился на катере, в рыболовной сети — живой амурский осётр. По словам сельчанина, рыбу он тоже хотел оставить себе.
Плавсредство, мотор и снасти изъяты. Рыбу удалось спасти — она была выпущена обратно в естественную среду обитания. Сумма предотвращённого ущерба оценена более чем в 160 тысяч рублей.
Оба дела возбуждены по статье о нарушении правил добычи и хранения особо ценных видов рыбы. Полиция напоминает: осётр и калуга занесены в Красную книгу, и даже «найденный» улов может обернуться сроком.