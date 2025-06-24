В Хабаровском крае у пенсионера нашли 150 кг осётра в морозилке

Первый случай — в селе Вознесенское. Там у 64-летнего мужчины дома нашли 27 фрагментов осетра и калуги. Всё хранилось в морозильном ларе — общий вес деликатеса составил около 150 килограммов. Пенсионер уверяет: он ничего не ловил, а просто нашёл мешки с рыбой на берегу Амура и решил оставить себе для «личного употребления». Теперь ему грозит серьёзная ответственность за хранение ценных водных биоресурсов.