В Челябинской области пьяный водитель опрокинул грузовик

В результате машина получила механические повреждения. Ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде, этот протокол в настоящее время находится на рассмотрении в суде. Теперь ему грозит уголовная ответственность, рассказали в отделе Госавтоинспекции по Миассу.