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В Челябинской области пьяный водитель опрокинул грузовик

В Челябинской области пьяный водитель опрокинул грузовик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло на дороге Миасс — Златоуст. Сообщается, что 45-летний мужчина сел за руль грузового транспортного средства Dongfeng в состоянии алкогольного опьянения.

На изгибе проезжей части не справился с управлением, съехал на обочину, где автомобиль опрокинулся на бок.

В результате машина получила механические повреждения. Ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде, этот протокол в настоящее время находится на рассмотрении в суде. Теперь ему грозит уголовная ответственность, рассказали в отделе Госавтоинспекции по Миассу.