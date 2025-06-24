В Челябинской области пьяный водитель опрокинул грузовик

Все произошло на дороге Миасс — Златоуст. Сообщается, что 45-летний мужчина сел за руль грузового транспортного средства Dongfeng в состоянии алкогольного опьянения.
На изгибе проезжей части не справился с управлением, съехал на обочину, где автомобиль опрокинулся на бок.
В результате машина получила механические повреждения. Ранее водитель уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде, этот протокол в настоящее время находится на рассмотрении в суде. Теперь ему грозит уголовная ответственность, рассказали в отделе Госавтоинспекции по Миассу.