Массовые уколы шприцами на музыкальном фестивале во Франции

Во время национального фестиваля уличной музыки во Франции зафиксировано более 140 инцидентов с применением шприцов. Как минимум 145 подростков подверглись странным уколам неизвестными лицами.
По данным New York Post, нападения происходили в разных регионах страны, и в большинстве случаев жертвами становились девочки-подростки. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницы с ухудшением самочувствия.
Подозреваемые и версия следствия.
Полиция задержала более десяти предполагаемых злоумышленников, среди которых — четверо жителей города Ангулем. Их подозревают в причастности примерно к 50 эпизодам. Как сообщает Le Parisien, 145 жалоб на подобные инциденты поступили из разных уголков Франции, включая Париж и столичный регион Иль-де-Франс. Минимум трое — 15-летняя девушка, 18-летний парень и взрослая женщина — почувствовали себя плохо сразу после уколов.
Возможное использование веществ для подавления воли.
По одной из версий, нападавшие могли применять вещества, вызывающие потерю способности к сопротивлению. Эти опасения подкрепляются тревожными сигналами из социальных сетей, где накануне мероприятия распространялись призывы делать уколы женщинам. На фоне этого заметно выросло количество скачиваний мобильных приложений, предназначенных для сообщений о насилии и домогательствах.
Беспорядки и массовые задержания во время фестиваля.
По информации Franceinfo, за время проведения фестиваля полиция задержала более 300 человек. В числе зафиксированных правонарушений — сексуальные нападения, ножевые ранения, а также агрессивные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Пострадали 13 полицейских.