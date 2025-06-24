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Массовые уколы шприцами на музыкальном фестивале во Франции

Несколько жертв уколов неизвестного вещества были госпитализированы.

Источник: Аргументы и факты

Во время национального фестиваля уличной музыки во Франции зафиксировано более 140 инцидентов с применением шприцов. Как минимум 145 подростков подверглись странным уколам неизвестными лицами.

По данным New York Post, нападения происходили в разных регионах страны, и в большинстве случаев жертвами становились девочки-подростки. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницы с ухудшением самочувствия.

Подозреваемые и версия следствия.

Полиция задержала более десяти предполагаемых злоумышленников, среди которых — четверо жителей города Ангулем. Их подозревают в причастности примерно к 50 эпизодам. Как сообщает Le Parisien, 145 жалоб на подобные инциденты поступили из разных уголков Франции, включая Париж и столичный регион Иль-де-Франс. Минимум трое — 15-летняя девушка, 18-летний парень и взрослая женщина — почувствовали себя плохо сразу после уколов.

Возможное использование веществ для подавления воли.

По одной из версий, нападавшие могли применять вещества, вызывающие потерю способности к сопротивлению. Эти опасения подкрепляются тревожными сигналами из социальных сетей, где накануне мероприятия распространялись призывы делать уколы женщинам. На фоне этого заметно выросло количество скачиваний мобильных приложений, предназначенных для сообщений о насилии и домогательствах.

Беспорядки и массовые задержания во время фестиваля.

По информации Franceinfo, за время проведения фестиваля полиция задержала более 300 человек. В числе зафиксированных правонарушений — сексуальные нападения, ножевые ранения, а также агрессивные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Пострадали 13 полицейских.