Массовые уколы шприцами на музыкальном фестивале во Франции

Полиция задержала более десяти предполагаемых злоумышленников, среди которых — четверо жителей города Ангулем. Их подозревают в причастности примерно к 50 эпизодам. Как сообщает Le Parisien, 145 жалоб на подобные инциденты поступили из разных уголков Франции, включая Париж и столичный регион Иль-де-Франс. Минимум трое — 15-летняя девушка, 18-летний парень и взрослая женщина — почувствовали себя плохо сразу после уколов.